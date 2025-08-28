Napoli, definito l'accordo per Elmas: atteso in Italia

È tutto fatto per il ritorno di Eljif Elmas al Napoli. I partenopei hanno definito l'accordo col Lipsia: la formula è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto. L'esterno è atteso in Italia venerdì per visite e firma.
