"Non ho ascoltato quei cori. I sostenitori possono fare quello che vogliono. Siamo molto vicini a Neymar. È un giocatore che ha dato molto a Parigi. L'anno scorso, ha segnato in momenti importanti. È un giocatore incredibile che entusiasma tutti. Penso sia positivo per lui se le cose siano chiare. Queste sono cose che riuscira' a gestire con il club, ma spero resti". Queste le parole del centrocampista del Psg, Marco Verratti sulla situazione di Neymar, intenzionato a tornare a Barcellona e contestato ieri sera dai tidfosi del Psg.