Psg, ufficiale l'arrivo di Luis Enrique: contratto biennale

C'E' L'UFFICIALITA'

Il tecnico spagnolo ha firmato un contratto biennale: prende il posto di Galtier

Il Psg ha finalmente sciolto le riserve per il nuovo allenatore. Sarà Luis Enrique a guidare i parigini nella stagione 23/24: lo spagnolo, reduce dal deludente Mondiale con la Spagna in Qatar (iberici eliminati dal Marocco agli ottavi di finale), ha firmato un contratto biennale. L'ex tecnico della Roma succede a Galtier, lasciato a casa dopo appena una sola stagione: a lui i Campioni di Francia hanno riconosciuto una buonuscita di 10 milioni di euro.

Dopo aver inseguito a lungo Julian Nagelsmann, il club francese ha virato con forza su Luis Enrique, il quale ha parlato in conferenza stampa: "Mi piace sentire la pressione, la Champions è una ossessione. Ma ci sono squadre più forti di noi. Con Neymar non ho ancora parlato. Ma vi assicuro che giocheremo da squadra. Il futuro di Mbappé? Non ne posso parlare, è un segreto professionale. Ma quando ho firmato sapevo che sarebbero potute accadere tante cose in rosa, anche lato partenze". In realtà sulla stella francese è stato molto chiaro Nasser Al-Khelaifi, presidente del Psg: "Può rimanere, ma deve firmare un nuovo contratto. Non possiamo accettare che il migliore giocatore del mondo vada via gratis".