Dopo la sconfitta con il Rennes, Thomas Tuchel ha risposto per l'ennesima volta alle domande sul futuro di Neymar. "Non partirà senza che venga sostituito. Se rimarrà, avremo a disposizione un giocatore che vince gli uno contro uno. La sua assenza? Mancava anche in Supercoppa e contro il Nimes e abbiamo vinto", ha sottolineato il tecnico. A prendere il posto del brasiliano, conteso da Barça e Real, potrebbe essere Paulo Dybala.