Psg, Luis Enrique: "Mercato e supporto del presidente: si migliora ogni giorno"

"Ho detto fin dal primo giorno che il nostro obiettivo era lavorare sodo per essere in grado di fare la storia, e questo rimane il nostro obiettivo", ha detto il tecnico del Psg Luis Enrique dopo aver raggiunto la finale di Champions. "Essere i primi a vincere il trofeo tanto atteso. Questo è un progetto che si è evoluto dallo scorso anno e mi sento molto a mio agio qui come allenatore perché ho la libertà e il supporto del presidente per costruire ciò che vogliamo, adattandomi al mercato per mettere insieme una squadra che migliora ogni giorno", ha concluso.