Psg, l'Arabia piomba su Dembélé: pronta un'offerta dopo i Mondiali
L'Arabia Saudita vuole l'ultimo vincitore del Pallone d'Oro. Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni, alcune figure di spicco della Saudi Pro League starebbero preparando un'offerta irrinunciabile da presentare a Ousmane Dembélé dopo i Mondiali di questa estate. Il classe '97 non sembra particolarmente attratto dalla proposta, ma il Paris Saint-Germain inizierà comunque a muoversi per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2028.