Psg, l'Arabia piomba su Dembélé: pronta un'offerta dopo i Mondiali

28 Gen 2026 - 13:33

L'Arabia Saudita vuole l'ultimo vincitore del Pallone d'Oro. Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni, alcune figure di spicco della Saudi Pro League starebbero preparando un'offerta irrinunciabile da presentare a Ousmane Dembélé dopo i Mondiali di questa estate. Il classe '97 non sembra particolarmente attratto dalla proposta, ma il Paris Saint-Germain inizierà comunque a muoversi per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2028. 

00:34
Insigne-Pescara, le cifre

Nicolussi al Parma

Il mercato dei ritorni

Da Kolo Muani a Perisic: le ultime di mercato di Inter e Juve

Accomando: "Insigne, sul ritorno al Pescara c'è lo zampino di Verratti"

Accomando: "Fiorentina, c'è una suggestione dalla Premier! Sirene saudite per Pellegrini"

Accomando: "Da Kolo Muani-Juve a Perisic-Inter, la situazione sui possibili ritorni"

Mercato, Napoli-Giovane: spunta una novità

Il Milan ha scelto il nuovo difensore: i dettagli

Juve, spunta l'idea di un clamoroso ritorno

Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

Raimondi: "Napoli, si pensa a un grande ex, ma ci sono altre piste"

Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

Raimondi: "En-Nesyri, la Juve ha perso la pazienza, ma vuole una punta"

Raimondi: "Milan su un difensore top della Serie A"

Raimondi: "Milan su un difensore top della Serie A"

Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

Juve, Napoli e Inter

Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

Mercato, Napoli-Giovane: spunta una novità

