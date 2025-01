PSG-Kvaratskhelia, Luis Enrique: "Attenti a migliorare la squadra"

Il PSG è "aperto e attento a migliorare la squadra" durante il mercato invernale: lo ha detto oggi Luis Enrique mentre il club parigino è in trattativa con il Napoli per l'acquisto di Khvicha Kvaratskhelia. "Questo mercato è diverso da quello estivo - ha aggiunto il tecnico - È difficile puntare al giocatore giusto e noi dobbiamo sfruttare al meglio la nostra rosa. Siamo aperti e attenti a migliorare la squadra in tutte le posizioni". Alla domanda sull'ala sinistra del Napoli, Luis Enrique ha respinto la domanda: "Mi piace parlare di giocatori che non sono in squadra, ma non lo faccio", ha detto. Secondo diversi media, nella giornata di ieri è stato raggiunto un accordo di massima tra PSG, Napoli e l'entourage di Kvaratskhelia. Le trattative sono in corso tra le varie parti in vista di un arrivo durante il mercato, che termina il 3 febbraio. Per quanto riguarda le partenze, l'attaccante francese Randal Kolo Muani e il difensore slovacco Milan Skriniar - che hanno giocato poco dall'inizio della stagione - potrebbero lasciare il PSG questo inverno.