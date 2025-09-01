Premier League: il Manchester United ha chiuso Lammens per la porta
01 Set 2025 - 13:03
Il Manchester United ha scelto: sarà Senne Lammens il nuovo portiere a disposizione di Ruben Amorim. Per assicurarsi il portiere dell'Anversa gli inglesi verseranno 21 milioni di euro. Per il 23enne pronto un contratto di cinque anni.
