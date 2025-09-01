Logo SportMediaset
Mercato

Premier League: il Manchester United ha chiuso Lammens per la porta

01 Set 2025 - 13:03

Il Manchester United ha scelto: sarà Senne Lammens il nuovo portiere a disposizione di Ruben Amorim. Per assicurarsi il portiere dell'Anversa gli inglesi verseranno 21 milioni di euro. Per il 23enne pronto un contratto di cinque anni.

Mercato ora per ora
13:39
Milan, 10 milioni al Wofsburg per Odogu
13:32
Juve, il Racing Santander in pressing per Facundo Gonzalez
13:24
Milan, ti ricordi Boniface? Può andare al Weder Brema
13:19
Fiorentina, si cerca una sistemazione per Richardson: due le opzioni
13:16
Il Como saluta Engelhardt: si trasferisce in Bundesliga