Pisa, visite in corso per Raul Albiol a Bologna. Poi la firma
01 Set 2025 - 11:02
01 Set 2025 - 11:02
Raul Albiol è pronto per firmare col Pisa. Prima però l'esperto centrale classe 1985 deve superare le visite mediche attualmente in corso a Bologna. Pronto un contratto annuale con opzione per un'altra stagione.
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Commenti (0)