Pisa, ufficiale Jeremy Kandje Mbambi dal Gent

Dopo l'annuncio del passaggio di Isak Vural dal Frosinone, il Pisa mette a segno un altro colpo di mercato. Va a buon fine infatti la trattativa con i belgi del Gent per l'acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jeremy Kandje Mbambi che da oggi indosserà i colori nerazzurro. Difensore centrale di nazionalità belga, classe 2008, Mbambi è cresciuto nel settore giovanile del Mechelen prima di passare nel 2023 al Gent che lo schiera subito come sotto quota nella propria squadra Under 18, dove si mette in luce fino a conquistare la maglia della Nazionale di categoria della quale è attualmente il Capitano Jeremy Kandje Mbambi ha firmato un contratto che lo legherà al Pisa fino al 30 giugno 2028.