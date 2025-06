Il Milan ha risolto consensualmente il contratto con Federico Guidi tecnico della squadra Primavera. Lo comunica in una nota sul proprio sito ufficiale il club rossonero, che "desidera ringraziare Federico per l'impegno, la passione e la professionalità dimostrati durante la stagione, augurandogli le migliori soddisfazioni umane e professionali per il futuro".