Mercato

Parma, ufficiale Cutrone dal Como

29 Ago 2025 - 14:01

Parma Calcio annuncia che Patrick Cutrone è stato acquistato dal Como 1907 a titolo temporaneo con diritto di opzione. Oltre 100 gol in carriera (fra Serie A, Premier League e le competizioni europee), 7 realizzati nell’ultimo campionato di Serie A (insieme a 5 assist): è nato per il gol, Patrick, lo ha dimostrato ovunque abbia giocato. E oggi il mondo gialloblu non vede l’ora di vedere la sua carica e la sua energia in campo, per festeggiare il suo primo gol con la maglia del Parma Calcio

15:00
Psg, Luis Enrique: "Donnarumma? Meglio per lui che trovi delle soluzioni"
14:41
Atalanta, Juric: "Lookman? Difficile dire se rimarrà"
14:01
Parma, ufficiale Cutrone dal Como
13:00
Udinese, Zanoli sempre più vicino
12:35
Sassuolo: Missori in prestito all'Avellino