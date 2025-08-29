Logo SportMediaset
Cremonese, Castagnetti ceduto al Cesena

29 Ago 2025 - 16:24

U.S. Cremonese comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla società Cesena FC i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Michele Castagnetti. Si chiude così uno dei capitoli più importanti e longevi della storia recente grigiorossa: il centrocampista emiliano, a Cremona dall’estate del 2018, è stato il primo giocatore di movimento a superare quota 200 presenze in maglia Cremo dagli anni 2000 ad oggi, oltre a vivere da protagonista le promozioni in Serie A del 2022 e 2025. Nel corso della sua esperienza all’ombra del Torrazzo si è affermato come uno dei migliori interpreti della Serie B nel ruolo di regista, diventando inoltre un punto di riferimento per i compagni dentro e soprattutto fuori dal campo, vestendo a più riprese la fascia di capitano.In totale ha giocato 222 partite in grigiorosso (di cui 27 in Serie A), mettendo a segno 11 reti e 23 assist: dal gol alla Juve Stabia nella semifinale playoff dello scorso anno alle prodezze dalla distanza contro Frosinone, Virtus Entella e Venezia, sono tanti i momenti indimenticabili che rimarranno impressi nella memoria dei tifosi della Cremo.Il club grigiorosso ringrazia Michele per la grande professionalità mostrata in questi anni e gli augura le migliori soddisfazioni personali.

Palermo, Magnani va in prestito alla Reggiana
16:24
Cremonese, Castagnetti ceduto al Cesena
15:37
Roma: Tsimikas in arrivo, Salah-Eddine al Psv
15:18
Colpo del Tottenham: ecco Xavi Simons dal Lipsia
15:00
Psg, Luis Enrique: "Donnarumma? Meglio per lui che trovi delle soluzioni"