Parma, Cherubini: "Pellegrino è molto felice qui"

Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima del match contro la Lazio per parlare di Mateo Pellegrino: "Non ce l'ha chiesto nessuno, credo che anche il ragazzo voglia restare concentrato sul Parma. È appena arrivato in Italia, sta facendo un percorso importante, credo sia molto felice qui e non credo abbia in questo momento voglia o intenzione di valutare altre situazioni, quando abbiamo un obiettivo molto importante da conquistare sul campo".