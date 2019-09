In casa Real madrid la panchina di Zidane traballa sempre più dopo la sconfitta di Parigi col Psg e tra i nomi dei possibili successori la stampa spagnola ha inserito, oltre ad Allegri e Xabi Alonso, anche José Mourinho, che però ha voluto spegnere subito le voci di un suo possibile ritorno alla Casa Blanca: "Non mi piacerebbe tornare al Real semplicemente perché i blancos hanno già un allenatore, e non si tratta di uno qualsiasi. Non è una bugia, spero che per Zidane la situazione possa tranquillizzarsi" ha detto lo Special One in un'intervista a 'Deportes Cuatro'. "Sto cercando di divertirmi e di imparare qualcosa di nuovo, come il tedesco, qualora un giorno dovessi allenare lì" ha aggiunto il portoghese.