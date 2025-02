ll Betis e il Barcellona hanno trovato l’accordo definitivo che consentirà Vitor Roque di trasferirsi al Palmeiras. L'attaccante nella giornata di venerdì, quando chiuderà il mercato in Brasile, si recherà in patria per firmare un contratto quinquennale con il suo nuovo club. Al Barcellona andranno 25,5 milioni di euro a cui potrebbero aggiungersene altri cinque di bonus qualora il calciatore raggiungesse determinati obiettivi.