La posizione di Alessio Dionisi rimane in bilico, tuttavia il Palermo sta già pensando alla prossima stagione e a quale allenatore affidare la squadra. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com il nome più in vista sarebbe quello di Fabio Pecchia, reduce dall'esperienza di Parma, mentre in caso di esonero di Dionisi si valutano allenatori d'esperienza come traghettatori del calibro di Beppe Iachini e Gianni De Biasi.