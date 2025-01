Palermo, vanno via Appuah e Saric

Dopo l'arrivo del difensore Giangiacomo Magnini, il Palermo sfoltisce la rosa con due cessioni in prestito. Vanno via l'attaccante francese Stredair Appuah e il centrocampista Dario Saric. Il primo, che ha collezionato appena 4 presenze nella prima parte della stagione, approda al Valenciennes, nella terza divisione francese. Il secondo resta in serie B, firmando per il Cesena. Il trasferimento di Saric, al momento a titolo temporaneo, potrebbe anche trasformarsi in trasferimento definitivo, qualora il club romagnolo facesse valere un'opzione di riscatto, inserita nell'accordo sottoscritto dal direttore sportivo rosanero Carlo Osti.