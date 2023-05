Osimhen per "rimpiazzare" Messi: il Psg tenta il nigeriano che De Laurentiis valuta 160 mln

NAPOLI

Secondo Il Mattino il centravanti azzurro e il manager Calenda sono stati a Parigi negli ultimi giorni

© Getty Images Il Napoli campione d'Italia può fare a meno di Victor Osimhen? Aurelio De Laurentiis, il presidente che ha riportato lo scudetto sulle maglie azzurre, è disposto a trattare per il suo centravanti? E, ammesso e non concesso questo, quale o quali squadre sono interessate al nigeriano? Risposte a questi quesiti le dà oggi Il Mattino - quotidiano di Napoli - che parlando del viaggio dell'attaccante azzurro a Parigi in compagnia del manager Calenda ribadisce e sottolinea l'interesse concreto del Psg e la volontà della proprietà qatariota di rimpiazzare l'uscente Messi con l'ex Lille.

E siccome tutto ha un prezzo, anche Osimhen non è incedibile ma per strappargli di dosso la maglia scudettata - scirve appunto Il Mattino - ci vogliono non meno di 160 milioni. Questa, infatti, la cifra che secondo il giornale partenopeo il presidente De Laurentiis ha fissato per dare il via a una trattativa che altrimenti non può decollare. Un prezzo che per il Psg, per quanto alle prese con problemi di bilancio, non è certo impossibile. E' invece alquanto agevole per l'emiro qatariota raddoppiare o triplicare l'ingaggio attualmente percepito da Osimhen, offrendogli uno stipendio annuo superiore ai 10 milioni di euro. Attualmente quello del Psg è l'interesse più concreto (i parigini a fine anno dovranno rimpiazzare Messi e Neymar, entrambi in uscita) ma dalla Premier è arrivata anche la richiesta del Newcastle, club di seconda fascia ma dalla proprietà solidissima e, soprattutto, ricca, trattadosi di un fondo in mano al principe saudita Mohammed bin Salman, con un patrimonio di proprietà della famiglia reale di Riad. Osimhen, tuttavia, ha altre ambizioni: semmai dovesse lasciare Napoli, cosa che non ha mai chiesto sinora, sarà solo per squadre di primissimo livello.