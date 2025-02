Osimhen: "Non so se l'anno prossimo giocherò al Galatasaray"

Uno dei nomi più caldi del prossimo mercato è sicuramente quello di Victor Osimhen. Il centravanti del Napoli è in prestito al Galatasaray fino a giugno, dopodiché il nigeriano dovrà fare ritorno a Castelvolturno. Solo temporaneamente però: sembra infatti improbabile che Osimhen nella prossima stagione giochi con la maglia azzurra o con quella giallorossa del Gala. Ed è proprio Victor in persona, su precisa domanda, a parlare del suo futuro: "Fatemi essere onesto, al momento non lo so. Fino a pochi mesi fa nessuno avrebbe immaginato che potessi venire a giocare al Galatasaray e molti pensavano che sarei andato via a gennaio. Per quanto mi riguarda, io vivo al momento e non so cosa accadrà in estate. Amo questi tifosi, il club, la città, per me è un privilegio e mi sto godendo questa esperienza qui“.