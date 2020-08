Ora è davvero ufficiale: Emil Roback è un giocatore del Milan

L'AFFARE

E' uno dei giovani talenti più apprezzati a livello internazionale. L'Hammarby, il club di cui è proprietario anche Zlatan Ibrahimovic, ha deciso di cederlo al Milan per una cifra vicina al milione e duecentomila euro. I rossoneri, così, potranno contare su un attaccante di movimento che, nonostante i 17 anni di età, è già entrato nei taccuini degli osservatori dei più importanti club del mondo.

L'ufficialità è arrivata attraverso il sito del club svedese. Questo il comunicato:

"L’Hammarby ha trovato l’accordo con il Milan per il trasferimento di Emil Roback. Il talento offensivo di 17 anni lascia così il club e continuerà la sua carriera in una delle squadre più grandi del mondo. L’anno scorso Emil aveva firmato un contratto con la prima squadra dell’Hammarby, dopo tre anni passati nell’Accademy del club. Da tempo c’è un interesse per Emil da parte di club stranieri, e ora è chiaro che l’attaccante lascerà l’Hammarby per approdare nel Milan".