OLYMPIACOS: BIENNALE PER RAFINHA

Rafinha torna in Europa. Dopo una stagione trascorsa al Flamengo, il difensore brasiliano, di 34 anni, va all'Olympiakos. L'ex terzino destro del Bayern Monaco ha firmato un contratto biennale con il club greco. "È stata una decisione difficile per me dopo 15 anni in Germania e 8 anni al Bayern Monaco dove ho vinto e conquistato tutto. Ho sentito che era tempo di cambiare, ecco perché sono tornato in Brasile dopo 15 anni e la decisione non e' stata facile. Questo cambiamento e' stato una grande sfida per me. Cercavo cose nuove, nuovi amici, ma è stato tutto molto bello. Sono tornato nel mio paese, è andato tutto bene, ho vinto tutto in Brasile, sono stato un campione in tutte le competizioni, e questo è stato molto importante", ha dichiarato il giocatore sul sito ufficiale del club. "È stata una decisione che ho preso con il cuore e alla fine è andata bene perche' abbiamo vinto il campionato e il Flamengo è tornato ai vertici. Adesso un'altra decisione, torno in Europa per giocare. Ho vinto il campionato tedesco, ho giocato nella squadra piu' forti della Germania, che e' una delle piu' grandi al mondo. Sono tornato in Brasile, ho giocato per la migliore squadra del Brasile che e' il Flamengo e ora sono in Grecia per giocare nel piu' grande club del paese e spero di poter trionfare qui, con l' Olympiakos", ha concluso.