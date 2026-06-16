Nuova squadra per Schuurs: l'ex Torino firma con il Nec, è fermo da ottobre 2023

16 Giu 2026 - 19:29
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© italyphotopress

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Perr Schuurs vede la luce in fondo al tunnel, il difensore ha firmato un contratto fino al 2029 con il Nec Nijmegen. "Dopo un periodo difficile, sono orgoglioso di guardare avanti e dare tutto per questo club, per i tifosi e per i miei compagni di squadra. Non vedo l'ora di iniziare" ha scritto sui propri canali social. Il classe 1999, ex Torino, non gioca una partita ufficiale dall'ottobre del 2023, quando in maglia granata subì un grave infortunio al ginocchio. Ora Schuurs riparte tornando in patria e avrà anche l'occasione di misurarsi con la Champions League: il Nec, infatti, ha chiuso l'Eredivisie al terzo posto e si è qualificato per i preliminari della competizione europea più importante. 

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