Nuova avventura per l'ex Inter Joao Mario: sarà un giocatore dell'AEK
12 Set 2025 - 08:05
Nuova avventura per Joao Mario, esterno portoghese con un passato all'Inter: dal Besiktas si trasferisce in prestito all'AEK Atene. Dopo la parentesi in Turchia, dunque, Joao Mario cercherà fortuna in Grecia.
