Non solo Brozovic: l'Inter "crede" nei rinnovi di Perisic e Handanovic

INTER

Contatti positivi con gli agenti del portiere sloveno e dell'esterno croato

Se per Brozovic il più è fatto ormai da tempo - o così per lo meno pensano i dirigenti nerazzurri - per i rinnovi di Handanovic e Perisic si è ai primi veri contatti preliminari. L'Inter vuole continuare il proprio rapporto con entrambi, andando oltre la scadenza di giugno 2022: gli arrivi di Onana (a giugno) e quello di Gosens (anticipato a gennaio) non spostano di una virgola la posizione del club. Tra i pali Marotta e Ausilio pensano da tempo a una soluzione come quella che l'attuale amministratore delegato nerazzurro visse alla Juve con la coppia Buffon-Szczesny, per la fascia invece Inzaghi spinge per poter avere due assolute garanzie come il croato e il tedesco ex-Atalanta.

L'acquisto di Gosens, come più volte ribadito, non è stato frutto di una "strategia sostitutiva", anzi al contrario nei piani dell'Inter c'è sempre stato l'obiettivo di poter avere in rosa due esterni di assoluta e totale affidabilità, contando pure che Perisic all'occorrenza può giocare da seconda punta o spostarsi pure sull'out di destra. Nei giorni scorsi un primo contratto esplorativo con l'agente del giocatore pare sia stato assolutamente positivo, nel senso che la volontà di provare a trovare un accordo è reciproca. Il punto di caduta - così almeno vorrebbe l'Inter - si posizionerebbe attorno a un rinnovo biennale più opzione per un terzo anno a 3,5 milioni più bonus a stagione. Per Handanovic, invece, si parla di durata diversa (un anno più opzione per un secondo) e di ingaggio ben più basso rispetto ai 3,2 milioni attuali. I discorsi, in ogni caso, sono avviati. L'Inter non intende rinunciare al suo blocco jugoslavo.