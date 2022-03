Non solo Brozovic: da Bremer a Dybala, per l'Inter prima altri rinnovi e addii

INTER

Il prossimo giocatore che prolungherà è Milan Skriniar. Diversa la situazione di De Vrij e altri big

Dopo Bastoni, dopo Lautaro, Barella, Brozovic (e pure Dimarco) il prossimo è Milan Skriniar: sul suo rinnovo con l'Inter nessuno ha dubbi. Né il club, né tanto meno lo slovacco. E così pure i tifosi nerazzurri, molti dei quali lo vorrebbero anche come prossimo capitano: per temperamento, dedizione, attaccamento alla maglia. E, ovviamente, per il rendimento sempre alto. Il contratto del difensore nerazzurro è in scadenza a giugno 2023, i primi colloqui già ci sono stati, positivi e costruttivi: per Skriniar un contratto alla Barella, l'altro indiziato al ruolo di capitano per il post-Handanovic. Getty Images

E a proposito del portiere sloveno, in scadenza di contratto a giugno, lo stato dell'arte è chiaro: preso Onana, l'Inter vorrebbe trattenerlo per garantirsi una alternativa di livello, permettendo nel caso al camerunese un ambientamento più morbido in Italia. Si ragiona sulla base di un biennale a due milioni di euro a stagione: offerta formulata il mese scorso che verrà ridiscussa nelle prossime settimane. Stesso protocollo per Perisic - per il croato, nel cui ruolo l'Inter si è già tutelata con l'acquisto di Gosens, il club è pronto a offrire un triennale a 3.5/4 milioni a stagione - che come Handanovic ha tuttavia preso tempo: il dentro o fuori - oggi più fuori che dentro - è rimandato però a fine campionato.

Alla voce "possibili uscite" c'è sempre De Vrij che come Skriniar è in scadenza a giugno 2023: a differenza dello slovacco, il difensore olandese non ha però ancora incontrato il club per discutere del suo futuro. La promessa fatta a suo tempo è quella di non lasciare l'Inter da svincolato, quindi se separazione sarà questa non può che avvenire la prossima estate. Non a caso il club ha come primo obiettivo Bremer.

Dati per sicuri, infine, gli addii di Vidal e Vecino, resta aperta invece la questione Sanchez. Qui molto, se non tutto, dipenderà dal possibile affondo per Dybala. E sempre per l'attacco, al di là della folta concorrenza, la prima punta cercata e voluta è sempre Scamacca. Su questo, al momento e tenendo conto che le vie del mercato sono infinite, non ci sono dubbi.