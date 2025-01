Niente Napoli o Como per Yeremay: resta al Deportivo

Accostato a Como e Napoli in Italia, Yeremay non si muove dal Deportivo. Lo ha annunciato lo stesso club spagnolo della seconda divisione in una nota: "L'RC Deportivo e Yeremay Hernández Cubas hanno deciso di restare insieme, nonostante tutte le offerte ricevute dal calciatore delle Canarie durante il mercato in corso - si legge -. Questo è un gesto che rafforza l'impegno reciproco nel progetto a lungo termine del Club. Il Club e il giocatore, che ha un contratto con il Deportivo fino al 2030, sono stati oggetto di numerose proposte, ma entrambe le parti hanno deciso di continuare a lavorare insieme per continuare la loro crescita reciproca".