Nicky Hayen (allenatore Bruges): "Aspettiamo lunedì Jashari agli allenamenti"

Nemmeno convocato per la sfida di Supercoppa tra il suo Bruges e l'Union Saint-Gilloise, Ardon Jashari dovrebbe riunirsi al resto del gruppo a partire da lunedì. Questo, almeno, è quanto spera il tecnico Nicky Hayen: "La situazione è molto chiara. Dovrebbe tornare ad allenarsi lunedì - ha dichiarato il tecnico dei Blauw en Zwart, proseguendo poi - Nel calcio però le cose possono essere molto difficili e questa è una situazione davvero complessa. Ma ho piena fiducia nel club che gestirà la situazione correttamente. In ogni caso vedremo come andrà a finire". Jashari, obiettivo dichiarato del Milan, che sta provando in tutti i modi a trovare la quadra con il Bruges, ha già informato la sua società dell'intenzione di trasferirsi a Milano e aspetta soltanto che le parti raggiungano un accordo. Al momento i rossoneri hanno messo sul piatto 32.5 milioni più 5.5 di bonus, cifra che a Casa Milan considerano congrua e che invece il club belga ha rifiutato chiedendo per il cartellino del centrocampista una base fissa di 40 milioni. La situazione potrebbe sbloccarsi a ore.