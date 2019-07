Il Barcellona non ha ancora chiuso la propria campagna acquisti, ma per il ritorno di Neymar la strada rimane in salita. Lo riporta 'Marca', che sottolinea come i contatti tra il Barça e il Psg sono serviti soprattutto a confermare lo scarso feeling tra i due club, complicando il possibile ritorno di 'O Ney in Catalogna. Il club parigino non esclude la partenza della stella brasiliana, che ha espresso la volontà di andar via, ma il Psg vorrebbe evitare una cessione ai catalani.