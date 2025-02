Il Newcastle, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, già dalla scorsa estate ha un accordo di massima con James Trafford, giovane portiere che sta sorprendendo in Championship con il Burnley. Ora i Magpies dovranno cercare un accordo con il Burnley per il suo cartellino. L'estremo difensore era stato acquistato nell'estate 2023 per poco più di 17 milioni di euro dall'academy del Manchester City.