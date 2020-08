Napoli, nel vertice tra De Laurentiis e Gattuso non si è parlato del contratto

NAPOLI

Nessuna fretta, almeno per il momento. Tra De Laurentiis e Gattuso, che ieri si sono visti a Capri, lontani da occhi indiscreti, non si è parlato, come ipotizzato del rinnovo del contratto del tecnico calabrese. Rino vuole restare al Napoli e non c'è alcuna fretta per il rinnovo. AdL ha voluto rimandare tutti i discorsi su questo argomento concentrandosi solamente su altro. Resta, in realtà, solo il nodo delle eventuali penali che erano state prospettate all'agente di Gattuso, Mendes. Quei 7 milioni di cui si parla sono ancora considerati troppo vincolanti.

Al patron azzurro premeva e preme capire come affrontare la ripresa del campionato e come, dal punto di vista del mercato, smaltire la rosa e ridurre il monte-ingaggi che tanto pesa sul bilancio del club. Ci sono da sistemare i possibili "esuberi" che sono tanti e non tutti, per ovvie ragione, andranno via: Allan, Ghoulam, Malcuit, Ounas, Younes, Milik, Llorente, Koulibaly e Hysaj e ci sarà da trovare un sostituto per Callejon e un terzino sinistro.

Gattuso, invece, ha voluto far il punto tecnico anche per quanto riguarda il ritiro di Castel di Sangro che partirà il 23 agosto prossimo. Rino ha spiegato che tipo di avversari vorrà affrontare nelle amichevoli per preparare al meglio la squadra.