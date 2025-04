Napoli, tre obiettivi per l'attacco: Paixao, Lang e il baby Montoro

Il Napoli si prepara a un mercato estivo molto impegnativo. Gli azzurri torneranno in Champions League dopo un anno fuori dalle coppe europee e vogliono farlo da protagonisti: De Laurentiis ha promesso un grandi innesti a Conte per convincerlo a rimanere. Dopo aver puntellato la difesa con Marianucci, Manna cerca rinforzi per l'attacco. Il Napoli ha bisogno di un alter ego di Kvara, mai davvero sostituito dopo la partenza di gennaio: secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, i nomi sulla lista sono Paixao del Feyenoord, Lang del Psv Eindhoven e, a sorpresa, Montoro, baby talento del Velez