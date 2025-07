La Bundesliga chiama Jesper Lindstrom. Il Wolfsburg avrebbe infatti presentato un’offerta ufficiale al Napoli per il fantasista danese. Tornato in azzurro dopo un prestito non particolarmente esaltante all'Everton, il giocatore potrebbe trasferirsi in Germania in prestito oneroso da 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 13 milioni, più 1 milione di bonus legato al rendimento.