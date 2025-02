Napoli, Manna: "Okafor? Non è vero che non ha superato visite a Lipsia"

"Okafor? Sono dinamiche di altri club, non è vero che non ha superato le visite a Lipsia, sono altre dinamiche". Così il ds del Napoli Giovanni Manna nel corso di una conferenza stampa di fine mercato. "Ha avuto un infortunio a dicembre, è rientrato in gruppo da 10 giorni, è un po' indietro per i nostri parametri e qui lo dicono i dati perché lavoriamo in un certo modo. Come dice il mister c'è un metodo, ha bisogno di un po' di tempo per entrare in condizione", ha aggiunto.