Napoli, Lindstrom può partire: c'è un'offerta dalla Germania

Il Napoli oltre al mercato on entrata pensa anche a quello in uscita. Victor Osimhen non è l'unico giocatore a cui il ds Giovanni Manna vorrebbe trovare sistemazione: in questa lista c'è anche Jesper Lindstrom. Il danese classe 2000 è rientrato dal prestito non positivo all'Everton (dove ha accumulato 22 presenze ma appena 1241) e ora cerca una nuova squadra visto che non rientra nei progetti di Conte. La pista più concreta per una sua partenza porta in Germania, dove l'esterno aveva già giocato con l'Eintracht: il Wolfsburg ha proposto al Napoli un prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto fissato a 13+1 di bonus.