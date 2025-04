Victor Osimhen tornerà al Napoli a fine stagione, complice la conclusione del prestito al Galatasaray, tuttavia ciò scatenerà una corsa all'attaccante nigeriano. Se la Juventus era fino a qualche giorno fa la favorita per l'acquisto del giocatore africano, ora dovrà porre grande attenzione all'Al Hilal. Come riportato da Il Mattino, la squadra araba sarebbe pronta a offrire fino a 60 milioni di euro per puntare al Mondiale per Club.