Badri Kvaratskhelia, papà di Kvicha, arriverà a Napoli nelle prossime ore e non è escluso che chieda un incontro col ds Manna per parlare del rinnovo di contratto. Secondo il Mattino non è previsto nessun rialzo da parte del club: sul tavolo un'offerta da 5,5 milioni di euro a stagione.