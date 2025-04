André-Frank Zambo Anguissa è ancora in attesa di novità in merito al rinnovo con il Napoli, motivo per cui il calciatore camerunense è uno dei calciatori più richiesti della scena internazionale. Il centrocampista africano sarebbe finito nel mirino del Fenerbahce secondo quanto riportato dal portale turco Fanatik con Josè Mourinho a spingere per l'operazione.