Napoli diviso tra Lorenzo Lucca e Darwin Nunez per il nuovo attaccante, ma De Laurentiis deve fare attenzione. Secondo quanto riporta il collega Orazio Accomando, nelle scorse ore l'Atletico Madrid ha fatto un sondaggio con l'Udinese per la punta, stimata dal Cholo Simeone. Il Napoli resta nettamente avanti e non è disposto a fare aste.