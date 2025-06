Il Papu è pronto a tornare: "Padova? Ho parlato con Mirabelli, chi mi prende fa un affare"

Il Papu Gomez e pronto a tornare in campo e il Padova sogna il colpo ad effetto per la stagione del ritorno in Serie B. L'argentino, che sta scontando una squalifica per doping in scadenza il prossimo ottobre, sarebbe il grande colpo scelto dal ds Mirabelli ed è molto più di una suggestione per i biancoscudati. A parlarne è stato lo stesso 37enne ex Atalanta ai microfoni di Sky Sport: "La voglia di tornare è tantissima. Adesso manca poco, anche se devo trovare una squadra - ha dichiarato a margine della Illumia Summer Cup di Padel - Ho avuto qualche proposta dall'estero che non mi ha convinto, l'idea è restare in Italia. Padova? Ho avuto un colloquio con Mirabelli e sono contento che ci sia una squadra che mi vuole fortemente. Tra qualche settimana deciderò definitivamente. Chiunque mi prenda fa un affare".