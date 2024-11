NAPOLI, AG. FOLORUNSHO: "NON ANDRÀ VIA A GENNAIO, LE SOMME A GIUGNO"

Michael Folorunsho finora col Napoli ha giocato solo 23 minuti, ma il suo futuro è ancora azzurro e a confermarlo è l'agente dell'ex Verona, Mario Giuffredi, che a Radio Kiss Kiss ha dichiarato: "Sì, è vero, era richiesto dall'Atalanta. Se merita più spazio? Il Napoli è primo in classifica, se la squadra va bene perché dovrebbe cambiare Conte. Folorunsho via a gennaio? Abbiamo sbagliato in estate non sbaglieremo in inverno, Conte stravede per lui e le somme le tireremo a giugno".