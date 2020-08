Monza, Maric sbarca in Italia con l'aereo del patron Berlusconi

Il Monza ha un nuovo attaccante: è Mirko Maric il bomber scelto per dare l'assalto al prossimo campionato di Serie B e puntare alla storica promozione in A, grande obiettivo del patron Silvio Berlusconi. Capocannoniere in Croazia, classe 1995, la punta bosniaca naturalizzata croata è partita stamani a bordo dell'areo presidenziale messogli a disposizione e nel pomeriggio svolgerà a Milano le visite mediche di rito prima della firma sul contratto.