Stefan Lekovic, difensore in prestito al Monza con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, è a un passo dal diventare a tutti gli effetti un giocatore biancorosso. Il classe 2004 dovesse scendere in campo contro il Parma toccherebbe quota sei presenze, il minimo richiesto per far scattare la clausola e dunque obbligare il club brianzolo a versare 2.5 milioni di euro alla Stella Rossa.