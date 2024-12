Monza, Galliani: "La panchina di Nesta è solida, ma bisogna vincere stasera"

"Se il Monza è pronto per stasera? Ieri sono stato a cena con loro e speriamo. Dobbiamo vincere una partita per mettere dietro tre squadre, la classifica è cortissima. Siamo a una vittoria dalla zona salvezza e dobbiamo conquistarla stasera, è una partita importantissima che bisogna provare a vincere. Nesta è un monumento del calcio, un buon allenatore, se vincesse stasera sarebbe meglio, ma la sua panchina è salda". Così l'ad del Monza Adriano Galliani, al suo arrivo in Lega Serie A a Milano.