Arkadiusz Milik, fin qui out per un problema al pube, contro il Lecce dovrebbe rivedere il campo, ma intanto - come spiega il Corriere del Mezzogiorno - si discute del rinnovo. Gli agenti del polacco - si legge - hanno chiesto una base fissa di 3,5 milioni di euro dopo i 20 gol della scorsa stagione.