Milan, avanti tutta: Giroud e lo scambio Papu Gomez-Castillejo

Manovre in attacco per il Milan. Non solo Olivier Giroud che è vicinissimo a vestire rossonero per le prossime due stagioni, ma anche una nuova idea: lo scambio Papu Gomez-Castillejo con il Siviglia. L'attaccante francese ha praticamente detto sì a Maldini e a parametro zero dal Chelsea è pronto a firmare un biennale da 4 milioni di euro godendo anche dello sconto per il decreto Crescita.