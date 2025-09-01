Milan, ufficiale l'addio di Alex Jimenez: la nota ufficiale

Ennesima cessione in casa Milan. Lo ha reso noto il club rossonero con un comunicato ufficiale: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto d'opzione che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Alejandro Jiménez Sánchez all'AFC Bournemouth - si legge -. Il Club augura ad Alejandro le migliori soddisfazioni per la Stagione Sportiva". Pochi minuti dopo anche il club inglese ha ufficializzato l'ingaggio dell'ex Real Madrid.
