Il Milan vuole trattenere Suso. Nell'incontro andato in scena oggi a Casa Milan con l'agente dello spagnolo, Alessandro Lucci, la società rossonera ha confermato che il giocatore è al centro del progetto e giocherà da trequartista con Giampaolo. Il Diavolo non lo vuole cedere neanche in caso di arrivo di Correa. Rifiutate le offerte di Fiorentina e Lione, possibile che nei prossimi giorni si parlerà anche del rinnovo del contratto, che attualmente scade nel 2022, con ritocco dell'ingaggio.