Ivan Strinic dice addio al Milan. Il terzino ex Sampdoria ha rescisso il contratto che lo legava al Milan fino al 30 giugno 2021. Il croato era arrivato in rossonero nell'estate del 2018 e non è riuscito a incidere come avrebbe voluto anche per alcuni problemi al cuore, poi superati: "Sono dispiaciuto per come sia andata a finire". .