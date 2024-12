In prestito alla Roma, Alexis Saelemaekers sta adesso brillando nella Capitale agli ordini di Claudio Ranieri. Il Milan, club che detiene la proprietà del cartellino del belga, è pronto a riaccoglierlo a giugno: prima di cederlo ai giallorossi, fa sapere Relevo, i meneghini hanno inserito nel contratto dell'esterno una clausola per rinnovargli in automatico il contratto in scadenza nel 2027.